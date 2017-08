Xbox One X – Erste Bilder sollen angebliche Project Scorpio Edition zeigen

Neben dem offenbar geplanten limitierten Xbox One S Minecraft-Bundle soll Microsoft auch mit der Xbox One X Project Scorpio Edition eine besondere Konsolenauflage ins Rennen schicken. Verschiedenen Quellen zufolge, darunter auch namhafte Händler wie Saturn oder auch Media Markt, führten die Sonderausgabe bereits auf ihren Webseiten.

Demnach würd es sich bei der Xbox One X Project Scorpio Edition um eine Xbox One X-Konsole mit Project Scorpio-Schriftzug handeln, die wiederum in einer Packung steckt, die das klassische Design der ersten Xbox wiederspiegelt. Weiterhin würde die Xbox One X Project Scorpio Edition mit einem Standfuß ausgeliefert, mit der die Xbox One X vertikal aufgestellt werden kann. Inzwischen sind die Produkteinträge jedoch wieder offline genommen worden und nur noch als Cache-Abbild verfügbar.

Ergänzend zu den Bildern, die bereits im Umlauf sind, heißt es außerdem, dass es sich bei der Xbox One X Project Scorpio Edition um eine Day-1-Version der Xbox One X handle, die in limitierter Stückzahl veröffentlicht werden würde. Weiterhin soll die Möglichkeit bestehen die Sonderausgabe der Xbox One X-Konsole heute Abend nach erfolgtem gamescom Livestream im offiziellen Microsoft Store zum Preis von 499,00 Euro vorzubestellen.

Bis zur finalen Bestätigung (oder ggf. Dementi) sind die Infos natürlich erst einmal als Gerücht einzustufen. Aber in etwas mehr als einer Stunde werden wir ziemlich sicher Gewissheit haben, da Microsoft während des Xbox gamescom 2017 Livestreams alle relevanten Infos, darunter Xbox One X-Vorbestellungsoptionen als auch mögliche Konsoleneditionen, bekanntgeben wird. Seid gespannt, freut euch drauf und seid vor allem dabei!