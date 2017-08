Xbox One X – gamescom 2017 Livestream inklusive Infos zu Vorbestellungen angekündigt

Microsoft hat angekündigt, dass es im Zuge der gamescom 2017 einen Livestream geben wird, in welchem die kommende modifizierte Xbox One X die Hauptrolle spielen wird.

Geplant ist, dass man euch, neben weiteren Informationen zur Konsole, auch das vorgesehene Xbox One X Line-Up vorstellen möchte. Außerdem werden verschiedene Entwickler zu Wort kommen und aus dem Nähkästchen plaudern. Weiterhin sollt ihr endlich erfahren, ab wann und zu welchen ggf. besonderen Konditionen ihr die Xbox One X vorbestellen könnt.

Bereits Ende Juli 2017 gab Microsoft schon bekannt, dass es „bald möglich“ sein werde, dass ihr euch ein Xbox One X Konsole zum Start am 7. November 2017 per Vorbestellung sichern könnt. Zudem würde es auch noch “Überraschungen” geben, wie Microsofts Senior Director of Product Management Albert Penello in einem Twitter-Beitrag in Aussicht stellt.

Der gamescom 2017 Xbox One X Livestream von Microsoft wird am Sonntag, 20. August 2017 ab 21.00 Uhr (MEZ) hier auf insidegames.ch, auf Twitch, Youtube und auch auf folgenden Kanälen übertragen:

Stream mit abschaltbarem englischen Untertiteln -> www.mixer.com/Xbox

Stream mit fest integrierten englischen Untertiteln -> www.mixer.com/XboxCC

Stream mit deutschen Untertiteln -> www.mixer.com/XboxCC_DE