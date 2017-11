Xbox One X – Preview-Trailer zeigt Boot-Animation und weiteres Unboxing-Video verfügbar

Nur noch fünf Tage, dann ist es endlich soweit und Microsofts neustes Xbox-Konsolenfamilienmitglied erscheint offiziell im Handel. Passend dazu hat Larry „Major Nelson“ Hryb einen kurzen Trailer veröffentlicht, der einen kleinen Ausblick auf die neue Xbox One X Boot-Animation gewährt.

Ergänzend könnt ihr euch auch ein weiteres neues Xbox One X (Standardversion) Unboxing-Video anschauen (Dauer: ca. acht Minuten).

Microsofts Xbox One X wird ab dem 7. November 2017 verfügbar sein. Und rund um den nun anstehenden Release wird es auch verschiedene Launch-Events geben, die ihr bequem vom heimischen Sofa aus verfolgen könnt, so unter anderem morgen, Freitag, den 3. November 2017, da Microsoft mit vielen geladenen Gästen das „größte Unboxing der Welt“ begehen will.

Und solltet ihr es noch nicht getan haben, die Xbox One X kann nach wie vor vorbestellt werden. Eine Liste mit möglichen Xbox One X Bezugsquellen haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.

Xbox One X Boot Animation

Xbox One X Unboxing & Giveaway