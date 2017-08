Xbox One X – Spiele müssen auf beiden Systemen laufen aber Entwickler können exklusive Extra-Inhalte anbieten

Microsofts Corporate Vice President für Xbox und Windows, Mike Ybarra, erklärte kürzlich in einem Interview, dass es durchaus möglich sein kann, dass die Xbox One X exklusive Inhalte bekommt, die beispielsweise auf der Xbox One S nicht verfügbar sein werden. Außerdem sprach er über die mitunter deutlichen Unterschiede, die im direkten Vergleich Xbox One S und Xbox One X auftreten können und würden.

Grundlegend, so Ybarra weiter, sollten Spiele und Inhalte auf Xbox One S und Xbox One X gleich sein, aber am Ende sei das eine Entscheidung, welche die jeweiligen Entwickler zu treffen haben. Auch könnten die Studios selbst entscheiden, ob eine bestimmte Version auch bestimmte Features verpasst bekommt – Zitat:

Ich denke, dass wir die Entwickler ermutigen sollten diese Entscheidung jeweils für sich zu treffen.

Ybarra führt weiter aus, dass Spiele, die für Xbox-Konsolen zunächst einmal auf beiden Geräten, Xbox One S und Xbox One X, lauffähig sein müssen. Dabei hebt Ybarra hervor, dass Spiele „natürlich auf der Xbox One X besser aussehen“ oder auch eine „höhere Framerate“ besitzen werden. Aber am Ende ist doch eine Sache des jeweiligen Entwicklers und was dieser machen möchte. Zudem ergänzt Ybarra – Zitat:

Aber generell, wenn ich ein Spiel X kaufe, dann kann ich es in die X einlegen, ich kann es in die S einlegen und ich werde eine gute Zeit haben.

Trotzdem, so führt Ybarra aus, würden Spieler bei ein und demselben Spiel einen „Unterschied sehen und fühlen“, denn es gäbe natürlich mit Blick auf die Feature-Liste und technische Ausstattung ein Divergenz zwischen den beiden Plattformen X und S.

Es ist eine feine Grenze und in erster Linie ist es eine (Konsolen)Familie. Und wenn du es von dem Standpunkt aus betrachtest, gibt es ein gewisses Niveau, eine Erwartung, die, egal ob Xbox One X oder Xbox One S, erfüllt sein muss,

wird Ybarra zitiert und weiter heißt es – Zitat:

Wenn ich auf der X ein Spiel lade, dann wird das einfach schneller sein, weil das gesamte System so viel schneller ist als das der S. Das ist ein existierender Unterschied. Wenn ich Sea of Thieves starte, dann geht das auf der X schneller als auf der S. Die Kunden erwarten das – sie werden den Unterschied sehen und fühlen.

Ybarra schließt damit, dass er dennoch versuchen möchte, zumindest eine „grundlegende Gleichheit der Geräte“ beizubehalten.

Microsofts Xbox One X Konsole soll am 7. November 2017 weltweit erscheinen.