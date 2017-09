Xbox One X – Standard-Edition kann ab sofort vorbestellt werden

Nachdem während der gamescom 2017 zunächst die streng limitierte Xbox One X in der Project Scorpio Edition zur Vorbestellung angeboten wurde, kann nun endlich auch die Standard-Edition der Xbox One X bei verschiedenen Händlern vorbestellt werden. Im Schnitt werden 499,99 Euro bzw. SFR 509.00 für die Konsole fällig.

Nachfolgend ein paar mögliche Bezugsquellen, wo ihr euch eine Xbox One X Standard-Edition sichern könnt. Aktuell gibt es noch verfügbare Kontingente bei unter anderem GameStop (DE) – oder auch Media Markt und Saturn. Die Seite des Versandhändlers Amazon solltet ihr immer wieder einmal besuchen, denn auch dort sind immer wieder Chargen verfügbar.

Auch bei World of Games (CH) wurde die Xbox One X in den Produktkatalog aufgenommen und kann – wenn auch mit Wartezeit verbunden – natürlich vorbestellt werden.

Und als kleines Schmackerl könnt ihr euch nachfolgend nochmals ein Xbox One X Project Scorpio Editon Unboxing-Video anschauen, in dem die limitierte Sonderauflage, die sich im Design von der Standard-Version unterscheidet, nochmals detailliert vorgestellt wird.

XBOX ONE X PROJECT SCORPIO EDITION HANDS ON