Xbox One X – TV-Werbespot veröffentlicht und Project Scorpio Edition-Screenshots verfügbar

Der Countdown läuft… und in zwei Wochen wird die von vielen Spielern weltweit lang ersehnte neue Microsoft-Konsole Xbox One X endlich im Handel veröffentlicht werden.

Passend dazu hat Microsoft vor Kurzem einen TV-Spot ins Rennen geschickt, der in Japan on air gehen und Spieler von den Möglichkeiten der neuen Xbox One X als auch den verschiedenen verfügbaren Spielen überzeugen soll.

Xbox One X – TV-Spot/Commercial – Werbung – Japan

Weiterhin fand in den vergangenen Tagen ein Microsoft-Event in Orlanda (USA) statt, wo auch die streng limitierte Xbox One X Project Scorpio Edition einen Auftritt hatte und natürlich auch in Augenschein genommen werden konnte, wie die nachfolgenden Bilder zeigen.

Die Xbox One X wird am 7. November 2017 weltweit in den Handel kommen. Ebenfalls wird an diesem Tag die Xbox One X Project Scorpio Edition zur Verfügung stehen, allerdings nur für diejenigen unter euch, die schnell genug waren und zudem das Glück hatten eine der streng limitierten Geräte vorbestellen zu können.