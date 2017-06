Xbox One X – Umtauschaktion ist aktuell nicht geplant

Vergangene Woche hatte Microsoft Nägel mit Köpfen gemacht und alle relevanten Informationen zur neuen Xbox One X (ehemals Xbox One Project Scorpio) bekanntgegeben. Demnach soll die Xbox One X weltweit am 7. November 2017 zum Preis von 499,00 Euro im Handel erscheinen.

Natürlich ist dies Grund genug seitens der Fans auf eine mögliche Umtauschaktion zu setzen, die auch fürs Erste scheinbar bestätigt wurde. Microsofts Head of Xbox Phil Spencer stellt zunächst, gültig für die USA, ein entsprechendes Angebot in Aussicht. Kurz darauf schien infolge eines Livestreams (mit Boris Gojic, 3rd Party Marketing Manager & Social Media für Xbox), in welchem Fragen aus der Community beantwortet wurden, ein vergleichbares Angebot auch für Europa bzw. Deutschland als gesichert.

Aber leider wurde die Aussage offenbar falsch interpretiert und Microsofts Kommunikationsmanagerin Maxi Gräff musste auf Twitter in die unangenehme Bresche springen. Eine Umtauschaktion Xbox One für Xbox One X ist aktuell nicht geplant, man habe sich schlicht und ergreifend „falsch ausgedrückt“. Aber sie fügt auch hinzu, dass sofort eine Info gibt, sobald sich etwas ändert.

Zumindest gibt es damit auf jeden Fall noch berechtigte Hoffnung auf eine mögliche Xbox One X Umtauschaktion…