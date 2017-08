Xbox One X – Unboxing-Video und Vorbestellungen ab sofort möglich

Im Zuge des Xbox gamescom Livestreams war natürlich auch die kommende modifizierte Xbox One X ein Thema. Larry „Major Nelson“ Hryb, stellt das gute Stück in der zunächst als Gerücht gehandelten Xbox One X Project Scorpio Edition vor. Diese Sonderauflage der Xbox One X ist, so Microsoft, streng limitiert und würde, wenn vergriffen, nicht mehr nachgeliefert.

Die Xbox One X Project Scorpio Edition besticht durch ihr Design und auch ein Stück weit durch ihre Verpackung, vereint die Sammlerausgabe die verschiedenen Xbox-Generationen. Neben der Xbox One X-Konsole sind auch ein Xbox Game Pass-Probe-Abo als auch eine Xbox Gold-Probe-Mitgliedschaft enthalten.

Unboxing the Xbox One X Project Scorpio Edition

Zwischenzeitlich war die Xbox One X Project Scorpio Edition auch auf unter anderem Amazon vorbestellbar. Amazon selbst listet diese Konsole derzeit jedoch als „nicht mehr verfügbar“. Unklar ist, ob es ggf. Nachschub geben wird – zumindest einmal bezogen auf die Sonderedition.

Alternativ sind Media Markt, Saturn als auch der Microsoft eigene Store (Stand: 21.8.2017, 1.15 Uhr) noch eine Alternative, wenn ihr die Xbox One X Project Scorpio Edition zum Preis von 499,00 Euro vorbestellten wollt.