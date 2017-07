Xbox One X – Vorbestellungen in Kürze möglich

Seit der vergangenen E3 2017 in Los Angeles warten Xbox Fans und alle, welche großes Interesse an der Xbox One X (ehemals Xbox Project Scorpio) haben, auf den Vorbestelltermin. Bisher hüllt sich Microsoft noch in Schweigen, doch Phil Spencer hat via Twitter auf eine Anfrage eines Users reagiert.

Der Head of Xbox, Phil Spencer, antwortet auf die Frage, ab wann eine Xbox One X Pre-Order möglich ist, dass alle nötigen Bestätigungen eingeholt sind und jetzt nur noch ein passender Termin gefunden werden muss. Demnach kann es nicht mehr lange dauern, bis man die Xbox One X endlich vorbestellen kann, um sich am Releasetag die Konsole zu sichern. Es ist relativ nahe liegend, dass der Termin an der Gamescom enthüllt werden könnte.

Die Xbox One X erscheint am 07. November zum Preis von 499 Euro.