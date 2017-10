Xbox One X – Weltweite Launch-Events live auf Mixer verfolgen

Der Countdown läuft und nur noch wenige Tage, dann wird Microsofts Xbox One X offiziell im Handel erscheinen. Passend dazu wird Microsoft rund um den Globus verschiedene Xbox One X Launch-Events abhalten, die ihr vom heimischen Sofa aus unter anderem auf Mixer verfolgen könnt.

Direkt aus New Yorker Microsoft Flagship Store wird am Montag, 6. November 2017 ab 17.00 Uhr deutscher Zeit begonnen zu übertragen. Verfolgen könnt ihr diese Veranstaltung via Mixer, Twitch, Youtube, Facebook oder auch hier bei uns auf insidegames.ch.

Auch in europäischen Ländern, beispielsweise Frankreich und Großbritannien, werden Xbox One X Launch-Events abgehalten. Gleiches gilt für Deutschland, da zwei Veranstaltungen geplant sind, die ebenfalls live via Mixer geschaut werden können.

Zum einen soll es am 3. November 2017 am Münchner Flughafen das „größte Unboxing der Welt“ geben. Geplant ist die „rekordverdächtige Enthüllung der Xbox One X“ und mit von der Partie sind Felix von der Laden alias Dnr und Maxi Gräff, Communications Manager Xbox und Gaming. Die Liveübertragung dieses Events könnt ihr auf Facebook anschauen.

Weiterhin wird es am 6. November 2017 im größten 4K-Kino Berlins ein Gaming-Event geben. Zusammen mit 700 Fans könnt ihr den Launch der Xbox One X Konsole verfolgen und dabei sind außerdem unter anderem die Youtuber PietSmiet, LeFloid, Gronkh und Ninotaku. Übertagen wir dieses Event via Mixer.

Und solltet ihr es noch nicht getan haben, die Xbox One X kann nach wie vor vorbestellt werden. Eine Liste mit mögliche Xbox One X Bezugsquellen haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.