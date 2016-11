Xbox One – Xbox Store Black Friday Video

Auch in diesem Jahr wird es auch wieder auf Xbox Live einen groß angelegten Black Friday Sale geben, wie Microsoft vor Kurzem auch offiziell bekanntgegeben hat.

Passend dazu gibt es ein Xbox Store Black Friday Video, mit dem Microsoft nochmals an die schon ab morgen zunächst für Gold-Member verfügbaren Black Friday-Angebote erinnert und in Ausschnitten zeigt, welche Spiele und Co. mit Rabatten von 40 bis 57 Prozent angeboten werden sollen.

Weitere zusätzliche zehn Prozent Nachlass sind für diejenigen drin, die in der Zeit vom 18.-28. November 2016 einen Gold-Mitgliedsstatus aufweisen können (kein Probe-Abo). Xbox Gold kann in vorbenanntem Zeitraum bereits ab einem US-Dollar (oder vergleichbare Währung) für den ersten Monat Xbox Gold erworben werden. Details zu dieser Xbox Gold-Promo-Aktion finden sich auf der offiziellen Webseite.

Xbox Store Black Friday Video