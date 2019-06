Xbox Project Scarlett – Spieler sollen die Wahl haben: Disc-Laufwerk für Xbox One-Nachfolge bestätigt

Microsofts Next-Gen-Konsole Xbox Project Scarlett wurde während der E3 2019 offiziell enthüllt und rudimentär vorgestellt. Wenige Details und vor allem technische Spezifikationen sind bisher bekannt und vieles stützt sich, abseits der vom Xbox Team bestätigten Daten, auf Vermutungen. Nicht so die Aussage von Head of Xbox Phil Spencer, der im Zuge der E3 2019 mit GamesIndustrie sprach und bestätigte, dass die Xbox Project Scarlett ein Disc-Laufwerk vorweise werde.

Spencer sieht beim digitalen Weg durchaus Vorteile, aber er wisse auch, wie er zitiert wird, dass man Spieler nicht von jetzt auf gleich „auf komplett Digital“ umstellen könnte. Ende letzten Jahres erklärte Spencer schon recht ausführlich, dass Streaming und Digitaler Vertrieb durchaus in der Zukunft normal würden, aber die Zeit dafür einfach noch nicht reif sei. Nicht nur die Spieler seien noch nicht so weit, auch wenn die digitale Spielnutzung zugenommen hat, auch die Infrastruktur müsse sich verbessern (Stichwort: Internetverbindung).

Vor diesem Hintergrund habe man sich im Team Xbox bei der Realisierung der Xbox Projec Scarlett dafür entschieden, dass physische Datenträger weiterhin eine Rolle spielen werden. Auf diese Weise könne man weiterhin beide Gruppierungen zufriedenstellen, diejenigen, die bereits auf Digital setzen und die, die eine Disc haben wollen. Und so führt Spencer weiter aus – Zitat:

Selbst wenn wir Dinge wie die Xbox One S- All-Digital-Edition herausbringen, sind wir mit dem Namen sehr klar, denn wir versuchen niemanden zu verwirren. Wenn es jemand ist, der eine Disc-Sammlung hat oder auf diese Weise Inhalte kaufen wollen, dann sollte man die Xbox One S kaufen und nicht die Xbox One S All-Digital. Deshalben wir das auch in den Namen aufgenommen – und ja, ich weiß, es sagt SAD*.