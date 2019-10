Xbox Scarlett – 4K mit 120 FPS sollen erreicht werden

Microsoft hat sich in der aktuellen Ausgabe des Offical Xbox Magazin (UK) grob zur CPU geäußert, welche in der nächsten Xbox-Generation verbaut sein soll. Vor allem Aussagen zur Auflösung wurden getroffen und eines der definierten Ziele sei, wie es heißt, dass man eine 4K-Auflösung mit einer Bildrate von 120 FPS für die Xbox Scarlett erreichen wolle, sodass keine Kompromisse mehr in Sachen Darstellung im Bezug auf die Auflösung eingegangen werden müssten. Entsprechend wird Aaron Greenberg, General Manager of Marketing for Xbox zitiert.

Konkret erklärte Greenberg – Zitat:

Aber, mit der nächsten Generation, denke ich, dass ihr ein großes Upgrade der CPU sehen werdet, weil wir einfach sicherstellen wollen, dass ihr keine Kompromisse mehr mit der Framerate eingehen müsst. Ja, wir können 4K machen, aber wir können auch 120 Frames per Second. Ich denke, das ist die Art von Fähigkeit, dass die Leute heute nicht sehen.

Bleibt die Frage, in wie weit Microsoft aber auch Sony mit ihrer geplanten PS5 in der Lage sind, die Konsolen so auszurüsten, dass entsprechende Ziele geschafft werden und gleichzeitig Xbox Scarlett (bzw. auch PS5) bezahlbar bleiben.

Microsofts Xbox Scarlett soll im Weihnachtsgeschäft 2020 in den Handel kommen.