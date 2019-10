Xbox Scarlett – „Größere Welten“ für Entwickler einfacher und mehr Zusammenarbeit mit Third-Party-Entwicklern

Microsofts Next-Gen-Konsole mit dem derzeitigen Codenamen Xbox Scarlett biete Entwicklern die Möglichkeit „größere Welten zu kreieren“, wie Microsofts Marketing Head Aaron Greenberg im aktuellen Xbox Magazin zitiert wird.

Mit der geplanten Ausstattung der Xbox Scarlett werde der Aktionsradius der Entwickler für das Programmieren verschiedener, vor allem größerer Welten deutlich weiter gesteckt. Greenberg führt anhand dieses Beispiels wie folgt aus – Zitat:

Man gibt all das (CPU, SSD, GPU) und viel mehr Speicher und mehr Power und all das in die Hand der Entwickler und die können größere Welten kreieren. Sie können all diese technischen Kapazitäten nutzen, um Dinge zu realisieren, an die wir bisher gar nicht gedacht haben. Und das ist immer auch aufregend, was Leute mit der Technik machen und wie sie darüber nachdenken, diese weiter auszureizen. Und das ist der Teil, den wir abwarten und herausfinden müssen.