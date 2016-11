Xbox Scorpio – Abwärtskompatibilität für Xbox 360-Spiele

Microsofts Xbox One Konsole punktet mit vielen Vorteilen, darunter auch die Xbox One Abwärtskompatibilität, die es ermöglicht Xbox 360-Spiele auf Xbox One zu spielen. Seit der Einführung der Abwärtskompatibilität im November 2015 wuchs die Liste der auf Xbox One spielbaren Xbox 360-Titel kontinuierlich.

Grund genug für Microsoft das Abwärtskompatibilitäts-Feature nicht auf die Xbox One zu beschränken, sondern dies auch auf der angekündigten Xbox Scorpio fortzusetzen. Entsprechend äußerte sich Microsofts Platform Engineer Mike Ybarra auf Nachfrage auf Twitter. Ybarra erklärte, dass die „360 Abwärtskompatibilität natürlich auch auf Scorpio funktionieren“ werde.

Dass alle Xbox One-Spiele sowie Zubehör auch mit der Ende 2017 erscheinenden Xbox Scorpio kompatibel sein werden, hat Microsoft bereits mehrfach bestätigt.