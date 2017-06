Xbox Scorpio – Release-Termin, Preis, technische Daten und finaler Name bekannt

Microsofts Xbox E3 2017 Press-Briefing ist vorbei und damit stehen auch die finalen Daten der der kommenden Xbox One-Konsole fest. Wie Head of Xbox Phil Spencer bekanntgegeben hat, wird die bisher als Project Scorpio bekannte Konsole weltweit am 7. November 2017 nicht, wie Gerüchte halber vermutet wurde weiterhin unter dem Namen Scorpio geführt, sondern unter dem Namen Xbox One X in den Handel kommen. Der Verkaufspreis der Xbox One X wird, wie vorab schon durchgesickert war, mit 499 US-Dollar bzw. 499,00 Euro angeben.

Weiterhin wurde bestätigt, dass alle bisherigen Xbox One-Spiele sowie verfügbares Xbox One-Zubehör, unter anderem Controller, etc., mit der Xbox One X kompatibel sein sollen. Xbox One-Spiele, die auf Xbox One X gespielt werden, sollen grafisch besser aussehen. Gesamt sei die Xbox One X die bisher Kleinste in der Xbox-Familie. Generell werden alle Xbox One-Spiele auf allen Xbox One-Konsolen spielbar sein.

Natürlich hat Spencer auch die finalen technischen Spezifikationen der Xbox One X vorgestellt, die sich wie folgt präsentieren:

Technische Daten

6 Teraflops GPU, 1.172 Ghz Taktfrequenz

12 GB GDDR5 Arbeitsspeicher

326 GB/s Speicher-Bandbreite

Flüssigkeitsgekühlte Vapor-Chamber

Optimiertes Power-Management

Ultra HD Blu-ray Laufwerk

Ebenfalls wurde für die Xbox One X eine tatsächliche 4K-Auflösung mit acht Millionen Pixel (und mehr) bestätigt. Außerdem dürft ihr als kommender Xbox One X mit HRD (High Dynamic Range) eine verbesserte Farbwiedergabe inklusive Wide Color Gamut als auch Premium Dolby Atmos Sound erwarten.

Auch das Supersampling, im PC-Segment schon ein alter Hut, wird auch auf Xbox One X Einzug halten. Das hat für euch den Vorteil, dass ihr auch ohne einen 4K-TV eine deutlich verbesserte Bildwiedergabe auch auf Full-HD-TVs (1080p) erhaltet.

Xbox One X – E3 2017 – World Premiere 4K Trailer

True 4K gaming on Xbox One X – E3 2017 – 4K Trailer