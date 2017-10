Xbox Shocktober Deals – Große Halloween-Rabatt-Aktion im Xbox Store gestartet

Neben den aktuellen Deals with Gold, da einige Xbox One-Spiele sowie Add-Ons im Preis bis zu 75% reduziert wurden, könnt ihr auch in frisch an den Start gegangenen Xbox Shocktober-Angeboten stöbern und vielleicht den einen oder andere Xbox One- bzw. Xbox 360-Spiele-Schnapp machen.

Bis einschließlich 1. November 2017 könnt ihr als Silber- und Gold-Member gleichermaßen, je nach Titel, bis zu 80 Prozent gegenüber dem Normalpreis sparen. Im Angebot sind, neben zahlreichen Spielen für Xbox One und Xbox 360, auch diverse Add-Ons/DLCs. Und wie immer gilt: Die Angebote und Preise können – je nach Region – unter Umständen variieren.

Xbox Shocktober Deals – Xbox One

Xbox Shocktober Deals – Xbox 360