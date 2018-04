Xbox Store – 20 Xbox One-, Arcade- und Games on Demand-Spiele wurden entfernt

Microsoft hat offenbar ein wenig im Xbox Store aufgeräumt und dabei sage und schreibe 20 verschiedene Spiele aus dem Angebot entfernt. Die Spiele waren partiell weltweit, partiell nur in den USA bzw. Europa verfügbar.

Konkret handelt es sich um vier Xbox One-, sieben Arcade- und elf Games on Demand-Spiele, die ab sofort nicht mehr als Digitaler Download gekauft bzw. bezogen werden können. Solltet ihr eines der nachfolgend genannten Spiele unter Umständen in der Vergangenheit gekauft, aber noch nicht heruntergeladen haben, sollte dieser dann zumindest noch in eurer Download-Historie auftauchen.

Gut zu wissen: Die Spiele, die den Vermerk „Disc“ führen, sind generell auch als Retail-Version im Handel erschienen und können zumindest noch über selbigen neu oder gebraucht gekauft werden. Der Vermerkt „DLC“ besagt, dass es für diese Titel noch ergänzende Inhalte im Microsoft Xbox Store zu kaufen gibt. Es ist allerdings empfehlenswert damit im Zweifel nicht zu lange zu warten, da die Chance groß ist, dass dieser auch bald entfernt werden kann.

Xbox Store – April 2018 entfernte Spiele

Xbox One

Adventure Time: Finn and Jake Investigations (Disc)

(Disc) Ben-Hur

Deformers (Disc)

(Disc) Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends (Disc)

Xbox Live Arcade

Call of Juarez: Gunslinger

Dance! It’s your Stange

Scourge: Outbreak

The Cave

The Pinball Arcade (Xbox 360)

(Xbox 360) The UnderGarden

Trials Evolution (DLC)

Games on Demand

Adventure Time: Finn and Jake Investigations (Xbox 360) (Disc)

(Xbox 360) (Disc) Call of Juarez: The Cartel (Disc)

(Disc) Cartoon Network: Punch Time Explosion XL (Disc)

(Disc) Dragon B all Z: Battle of Z (Disc)

(Disc) Dragon Ball Z: Ulitmate Tenkaichi (Disc)

(Disc) Falling Skies (Disc)

(Disc) Kung Fu Panda: Showdown of Legendary Legends (Disc)

(Disc) Rock of the Dead (Disc)

(Disc) Young Justice: Legacy (Disc)

Und zum guten Schluss: Der seinerzeit kostenlose Games with Gold-Titel Earthlock: Festival of Magic wird in seiner jetzigen Form ebenfalls im Verlauf dieses Monats aus dem Xbox Store entfernt. Gerade für Erfolge-Jäger insofern interessant, da ihr mit diesem Titel einfache 1000 Gamerscore erspielen könnt und das gilt auch für den nachfolgenden überarbeiteten Ersatz Earthlock, mit dem ihr dann ebenfalls 1000 GS-Punkte einsacken könnt. Das kommende Earthlock wird unter anderem technisch überarbeitet sein und auch Veränderungen in der Story mit sich bringen.