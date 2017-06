XCOM 2 – Erster War of the Chosen Gameplay-Trailer

Nachdem 2K Games und Firaxis die War of the Chosen Erweiterung zum Taktik-Spiel XCOM 2 angekündigt haben, folgt jetzt der erste Gameplay-Trailer dazu.

In knapp zwei Minuten Spielzeit erhaltet ihr einen kleinen Ausblick auf die Story von XCOM 2 War of the Chosen und könnt erste In-Game-Aufnahmen erhaschen.

Die XCOM 2-Erweiterung „War of the Chosen“ soll am 29. August 2017 erscheinen. Das Hauptspiel XCOM 2 ist seit Februar 2016 für PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One verfügbar.

XCOM 2 Expansion – Inside Look: The Assassin