XCOM 2 – Neuer War of the Chosen Trailer stellt die Reaper vor

Vor Kurzem wurde von 2K Games und Firaxis die War of the Chosen-Erweiterung zum Taktik-Spiel XCOM 2 offiziell mit Trailer angekündigt.

Kurz darauf folgte ein weiterer XCOM 2 War of the Chosen Trailer, mit welchem die Assassin näher beleuchtet wurden. Wem das bisher gezeigte Videomaterial noch nicht ausreicht, darf sich aktuell einen weiteren XCOM 2 War of the Chosen Trailer anschauen, in welchem die Reaper ihren großen Auftritt haben.

Die XCOM 2-Erweiterung „War of the Chosen“ soll am 29. August 2017 erscheinen. Das Hauptspiel XCOM 2 ist seit Februar 2016 für PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One verfügbar.

XCOM 2 Expansion – Inside Look: The Reaper