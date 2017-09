XCOM 2 – “War of the Chosen”-DLC ab sofort auch für PS 4 und Xbox One erhältlich

2K und Firaxis Games haben bekanntgegeben, dass XCOM 2: War of the Chosen, die Erweiterung zum Strategiespiel jetzt neben Windows PC auch für das Playstation 4-System und die Xbox One erhältlich ist. XCOM 2: War of the Chosen bringt neue Feinde, spielbare Verbündete, Einsätze und eine breite Palette an Gameplay-Features.

Zu den wichtigsten Features zählen:

Neue Fraktionen als versprengte Gruppen des Widerstands gegen ADVENT, jeweils mit einer eigenen Heldenklasse:

Die Schnitter sind Infiltrationsspezialisten und Tarnschützen, welche am Rande der Gesellschaft leben. Sie benutzen das sogenannte Vektorgewehr und einen besonderen Claymore-Sprengsatz.

Die Scharmützler, ehemalige ADVENT-Soldaten, welche nun gegen ihre Herren Rebellieren. Der Scharmützler ist ein offensives Kraftpaket, welches über jede Distanz mit Gefahren fertig wird, wobei er mit Kletterhakten, sowie einer tödlichen Klaue am Handgelenk bewaffnet ist, welche Gegner durchbohren kann.

Die Templer sind eine zurückgezogene klösterliche Soldatengruppe, welche ihren Geist und Körper mit psionischer Energie an die Grenze des Menschlichen drängen und diese Energie mit religiösem Eifer zu mächtigen Waffen verbessern.

Die Auserwählten: Die einzigartigen ADVENT-Feinde haben von den Ältesten den Auftrag erhalten, den Commander um jeden Preis wieder gefangen zu nehmen. Diese Gegner sind Meister der asymmetrischen Kriegsführung. Sie entführen, verhören und töten XCOMs Soldaten. Sie können sogar in die Strategie-Ebene eindringen und XCOMs globale Operationen stören:

Der Jäger, welcher seine Beute über die Karte verfolgt und die XCOM-Einheiten aus der Ferne tötet.

Der Hexer, welcher mit einer Reihe von psionischen Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld Zerstörung verbreitet.

Die Attentäterin, eine tarnbasierte Einheit, mit ihrem Katana den Nahkampf bevorzugt.

Zudem gibt es:

Neue Alien- und ADVENT-Bedrohungen. Daher müssen die Spieler mit den neuen Fraktionsverbündeten die Taktik anpassen um einem als Phantom bekannten tödlichen Alien, den Explosivangriffen des ADVENT-Purifikators, sowie dem psionisch begabten ADVENT-Priester zu kontern und den kriechenden Schwärmen der Verlorenen auszuweichen.

Neue Fotokabine: Individuell anpassbare Kries- und Meme-würdige Poster, die man im Spiel teilen und selbst finden kann.

Neue Umgebungen und Einsatzziele von verlassenen Städten bis hin zu Untergrundtunneln und xenomorphen Wildnisgebieten.

Verbesserter Strategieteil: Von der Avenger aus können verdeckte Aktionen, Widerstandsbefehle und XCOMs Beziehungen zu Fraktionen verwaltet werden, während feindliche Operationen vereitelt werden.

Mehr Anpassungsoptionen und Wiederspielwert: Durch Kameradschaften unter kompatiblen Truppenmitglieder werden neue Fähigkeiten und Merkmale erlangt. Das LAGEBERICHT-System erweitert die taktische Ebene um neue Modifikationen.

Herausforderungsmodus: Neue regelmäßige Community-Herausforderungen, die nicht in der Kampagne vorkommen, die Spieler auf eine weltweite Bestenliste bringen.

XCOM 2 hat von der USK eine Altersfreigabe ab 16 Jahren erhalten. XCOM 2: War of the Chosen ist jetzt für PC, PlayStation 4 und Xbox One und zu einem späteren Zeitpunkt für Mac und Linux von Feral Interactive erhältlich.

XCOM 2: War of the Chosen – Launch Trailer