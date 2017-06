XCOM 2 – „War of the Chosen“ Erweiterung angekündigt

2K Games und Firaxis haben bekanntgegeben, dass XCOM 2 im August 2017 mit „War of the Chosen“ eine Erweiterung spendiert bekommt.

XCOM 2: War of the Chosen soll demnach zahlreiche neue Inhalte bieten. Im Kampf gegen die Advent haben sich neue Widerstandsfraktionen gebildet, die der Bedrohung durch die Aliens endlich ein Ende setzen wollen. Als Antwort drauf formiert sich die Gruppe der Auserwählten, welche sich als neue Feinde erweisen und die ein Ziel verfolgen: die erneute Gefangennahme des Commanders.

In XCOM 2: War of the Chosen sind neue Heldenklassen enthalten, die als Gegengewicht zu den Auserwählten fungieren. Außerdem gesellen sich mit der kommenden Erweiterung auch generell neue Feinde, Einsätze als auch Umgebungen hinzu.

Die drei Fraktionen, die den Widerstand der Erde stärken wollen sind Schnitter, Scharmützel und Templer. Jede Fraktion verfügbar über ihre jeweils eigenen Fähigkeiten als auch gegensätzlichen Philosophien. Die Auserwählten wiederum sind die gewieftesten Gegner, denen sich die XCOM je stellen musste. Sie verfügen ebenfalls über verschiedene Stärken und Schwächen. Zudem können die Auserwählten auch im Strategieteil angreifen sowie den globalen Betrieb von XCOM stören. Für euch heißt das die Verstecke der Auserwählten finden, um selbige eliminieren zu können.

XCOM 2: War of the Chosen Announce Trailer

Außerdem wird mit dem Phantom, das in der Lage ist Abbilder der XCOM-Soldaten zu erzeugen ein neues, tödliches Alien das Schlachtfeld betreten. Beweist eure taktischen Fähigkeiten in verlassenen Städten, Untergrundtunneln und xenomorphen Wildnigsgebieten. Verwaltet die Beziehungen von XCOM zu den Fraktionen und kontert die Operationen der Auserwählten auf der Avenger. Erteilt neue Widerstandsbefehle und setzt Soldaten, Wissenschaftler und Ingenieure in verdeckten Operationen ein. Seid ihr damit erfolgreich, winken Vorräte als auch verbesserte Beziehungen zu den Fraktionen als Belohnung.

Weiterhin können Soldaten Kameradschaften zu kompatiblen Truppenmitgliedern aufbauen und auf diese Weise neue Fähigkeiten und Eigenschaften erhalten. Zudem bekommt die Taktikebene des Lagebericht-Systems dynamische neue Modifikationen. Ergänzende Kampagnen-Optionen sorgen für mehr Kontrolle bei der Spieldauer und der Schwierigkeit.

Die XCOM 2-Erweiterung „War of the Chosen“ soll am 29. August 2017 erscheinen. Das Hauptspiel XCOM 2 ist seit Februar 2016 für PC (Steam), Playstation 4 und Xbox One verfügbar.