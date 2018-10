XCOM 2: War of the Chosen – Tactical Legacy Pack-DLC erscheint kommende Woche für den PC

2K und Firaxis Games haben bekanntgegeben, dass am 9. Oktober 2018 das XCOM 2: War of the Chosen – Tactical Legacy Pack veröffentlicht werden soll. Das DLC-Paket soll allen Besitzern von XCOM 2: War of the Chosen bis einschließlich 3. Dezmeber 2018 kostenlos zur Verfügung stehen. Danach soll es regulär 7,99 Euro kosten.

XCOM 2: War of the Chosen – Tactical Legacy Pack erzählt die Geschichte der Ereignisse zwischen XCOM: Enemy Unkown und XCOM 2 und enthält neue Spielmodi, Karten, Waffen, Rüstungen und die Fotokabinen-Option. Nachfolgend gehen wir näher auf die Inhalte des DLC-Packs ein und im Anschluss findet ihr zusätzlich noch einen Trailer zu dem Erweiterungspack.

Neue Spielmodi Legacy-Einsätze: Mit eurem Trupp müsst ihr miteinander verbundene, aufeinanderfolgende taktische Einsätze meistern. Centrals-Archiv: Rekapituliert mit Officer Bradford und weiteren wichtigen Mitgliedern die entschiedenen Einsätze, die letztendlich zum Widerstand geführt haben – dabei enthalten: Spuren der Vergangenheit, Es kam aus dem Meer, Avenger-Montage und das Lazarus-Projekt. Widerstandsarchiv: Bekämpft feindliche Truppen in einem immer weiter steigendem Schwierigkeitsgrad. Scharmützelmodus: Erstellt mit dem integriertem Editor eure eigenen XCOM-Einsätze.

Neue Karten : Insgesamt werden 28 neue Karten sowie einige neu aufgelegte Karten und Szenen hinzugefügt.

: Insgesamt werden 28 neue Karten sowie einige neu aufgelegte Karten und Szenen hinzugefügt. Neue Waffen und Rüstungen : Neu interpretierte Versionen der konventionellen Laser- und Plasmawaffen sowie der Kevlar-, Schalen- und Titanrüstung.

: Neu interpretierte Versionen der konventionellen Laser- und Plasmawaffen sowie der Kevlar-, Schalen- und Titanrüstung. Neue Anpassungs- und Fotokabinen-Optionen : Neue Individualisierungen verfügbar sowie zusätzliche Hintergründe, Farben und Charakterposen für euren perfekten Augenblick.

: Neue Individualisierungen verfügbar sowie zusätzliche Hintergründe, Farben und Charakterposen für euren perfekten Augenblick. Neue Soundtrack-Option : Hierbei könnt ihr selbst entscheiden, welchen Soundtrack ihr während eurer Spieldurchgänge hören wollt.

: Hierbei könnt ihr selbst entscheiden, welchen Soundtrack ihr während eurer Spieldurchgänge hören wollt. Offline-Herausforderungsmodus: Über 100 Herausforderungen aus War of the Chosen warten auf euch.

Nachfolgend findet ihr das Video zu XCOM 2: War of the Chosen – Tactical Legacy Pack!

XCOM 2: War of the Chosen – Tactical Legacy Pack – Overview-Trailer