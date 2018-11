XO18-Event â€“ Neues zu PUBG, State of Decay 2 und viele weitere Bekanntmachungen geplant

Nur noch wenige Tage, dann startet – seit Langem endlich mal wieder – das von Microsoft für Fans ausgerichtete Fan-Event XO2018. Mit der Wiederaufnahme des XO-Events will es Microsoft und das Xbox-Team dieses Jahr in Mexico krachen lassen. Zahlreiche „First Looks“, Überraschungen als auch die bisher größte Xbox Inside-Show sind geplant.

Das XOP18-Event findet in der Zeit am 10. und 11. November 2018 in Mexico City statt. Diverse Programmteile, Präsentationen und Spiele-Vorstellungen werden live übertragen und können von euch natürlich via Livestream verfolgt werden.

Wie Microsoft inzwischen bestätigt hat, dürft ihr unter anderem Neues zu Playerunknown’s Battlegrounds – oder kurz PUBG, erwarten. Außerdem gelten frische Infos, die es zu State of Decay 2 geben wird, als gesichert. Vermutet wird, dass Während des XO18-Events die Winterkarte vorgestellt wird, die für State of Decay 2 veröffentlicht werden soll.

Außerdem ist geplant, dass euch neue Gameplay-Szenen zum kommenden Shadow of the Tomb Raider-DLC „Die Schmiede“ gezeigt werden sollen. Die Erweiterung „Die Schmiede“ wird europaweit am 13. November 2018 erscheinen.

Solltet ihr eventuell darauf spekuliert haben, dass Entwickler Playground Games endlich etwas zu seinem noch unangekündigten Open-World-Action-PRG zeigen wird, muss leider enttäuscht werden. Wie Ralph Fulton, Creative Director im Hause Playground Games, erklärte gegenüber Fullthrottlemedia, dass der sich in Arbeit befindliche Titel nicht für eine XO18-Präsentation vorgesehen ist. Vielmehr würde es noch einige Zeit dauern, bis man soweit sei, um konkret auf das noch namenlose, unangekündigte Spiel einzugehen und es entsprechend auch zu präsentieren.

Natürlich befasst sich auch die Gerüchteküche mit dem kommenden Microsoft Xbox XO18-Event, unter anderem auch der sogenannte Industrie-Insider Klobrille. Er hat in der Vergangenheit schon häufiger richtig mit Xbox-relevanten Informationen gelegen und diese vorab veröffentlicht. Gut möglich, dass er auch in diesem konkreten Fall wieder den richtigen Riecher bewiesen hat. Seinen Angaben zufolge gelten nachfolgende Spiele nebst neuen Infos inklusive ggf. neuer Trailer und Weiterem als gesichert:

Noch in der Kategorie Gerüchteküche zuhause sind folgende Spiele- und Konsolen-relevanten Themen:

Potentiell steht auch noch die Ankündigung einer weiteren Studio-Übernahme bzw. eine entsprechende Absichtserklärung im Raum, die von Microsoft erklärt werden soll.