Yakuza 6 – E3 2017 Trailer verfügbar

Neben Yakuza Kiwami ist auch Yakuza 6 auf der E3 2017 vertreten. Yakuza 6 ist der neuste Teil der erfolgreichen Action-Adventure Reihe, welcher für Playstation 4 erscheinen soll.

Der neue E3 2017 Trailer gibt weitere Einblicke in das Gameplay und verrät nicht nur den kompletten Namen Yakuza 6: The Song of Life, sondern grenzt auch den Release-Termin für westliche Gefilde etwas ein.

Yakuza 6: The Song of Life soll demnach Anfang 2018 für Playstation 4 veröffentlicht werden.

Yakuza 6 – PS4 Trailer | E3 2017