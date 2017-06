Yakuza 6 – Live Gameplay-Trailer der E3 2017

Während der E3 2017 in der vergangenen Woche wurde Yakuza 6 bereits mit einem neuen Trailer versehen und auch der komplette Name bekanntgegeben. Demnach wird Yakuza 6 Anfang 2018 unter dem Namen Yakuza 6: The Song of Life für Playstation 4 in den Handel kommen.

Im folgenden neuen Yakuza 6: The Song of Life Gameplay-Video könnt ihr euch 15 Minuten lang In-Game-Material des neuen Sega Titels anschauen, welcher während der E3 2017 gespielt wurde.

15 Minutes of Yakuza 6 Gameplay – E3 2017