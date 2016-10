Yakuza 6 – Neuer Trailer verfügbar

Yakuza 6, welches derzeit von Sega entwickelt wird und Anfang Dezember 2016 erst einmal in Japan für Playstation 4 erscheinen soll, stellt sich erneut mit einem weiteren Trailer vor.

In dem neuen Video gehen die Macher insbesondere auf die in Yakuza 6 vorkommenden Charaktere ein und zeigen einige Zwischensequenzen.

Yakuza 6 wird zunächst am 8. Dezember 2016 für Playstation 4 in Japan erscheinen. Ob und wann Yakuza 6 bzw. Ryo Ga Gotoku 6, wie es in Japan heißt, auch wieder den Weg in die USA und nach Europa findet, bleibt für den Moment abzuwarten. Wer die Wartezeit überbrücken möchte, kann sich zumindest ab Januar 2017 mit Yakuza 0 auf Playstation 4 vergnügen.

Yakuza 6 – Ryu Ga Gotoku 6 – Trailer