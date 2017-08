Yakuza Kiwami 2 – Mit erstem Video, Screens und Infos offiziell angekündigt

Sega hat bekanntgegeben, dass man bereits an Yakuza Kiwami 2 für Playstation 4 arbeitet. Als Release wird, zumindest einmal gültig für Japan, der 7. Dezember 2017 angegeben.

Bei Yakuza Kiwami 2 handelt es sich um ein Remake von Yakuza 2 aus dem Jahr 2006 für Playstation 2, später auch für Playstation 3 und Nintendos Wii U erschienen ist.

Yakuza Kiwami 2 wird auf Basis der Dragon Engine entwickelt, welche schon die Basis für Yakuza 6: The Song of Life bildet. Im Yakuza Kiwami 2 Remake wird unter anderem das „Truth of Majim Goro“-Szenario neu hinzukommen, das euch ermöglicht Majima Goro zu spielen. Weiterhin sind neue Handlungsstränge, neue Synchronsprecher als auch ein Titel von der japanischen Metal-Band SiM vorgesehen.

Ob und wann Yakuza Kiwama 2 auch in Europa und den USA erscheinen wird, bleibt für den Moment abzuwarten. Grundlegend aber stehen die Chancen nicht unbedingt schlecht, erscheint immerhin am 29. August 2017 mit Yakuza Kiwama der erste Teil der Action-Adventure-Reihe, der nach erfolgter Veröffentlichung auch mit zahlreichen kostenlosen DLCs versorgt werden soll.

YAKUZA 2 Remake Trailer – Yakuza Kiwami 2 Cinematic Trailer (PS4)

SiM – Dance In The Dark (OFFICIAL VIDEO)