Yeli Orog – Release-Termin zum FMV-Adventure bekannt

Das Full-Motion-Video-Adventure Yeli Orog soll am 13. Juli 2018 für PC erscheinen. Dies geht aus aktuellen Angaben auf Valves Vertriebs-Plattform Steam hervor, wo der Titel ab dann als kostenpflichtiger Download (Preis noch unbekannt) erhältlich sein wird.

In Yeli Orog übernehmen wir die Rolle des Archäologen Johnny Robin. Der gerät während seiner Ausgrabungsarbeiten im spanischen Asturien in eine außerirdische Welt und schließlich auf die Spuren mysteriöser Steintafeln, die mit einer grauenhaften Geschichte in Zusammenhang stehen. Yeli Orog erinnert spielerisch an die Erfolgsserie Myst und ist komplett englischsprachig. Deutsche Untertitel sind vorerst nicht geplant.

Yeli Orog – Trailer