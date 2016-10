Yomawari: Night Alone – Release für PS Vita und PC erfolgt

NIS America und flashpoint AG haben bekanntgegeben, dass Sonys Playstation Vita mit Yomawari: Night Alone Nachschub erhalten hat. Yomawari: Night Alone ist ein isometrisches Abenteuer, dass Survival-Horror, Mystery und Stealth-Action mischt und mit der Angst vor der Dunkelheit spielt.

Wer sich für die Yomawari: Night Alone Playstation Vita Box-Version entscheidet, bekommt den Rätsel-Plattformer htoLNiQ: The Firefly Diary, da die junge Mion mithilfe zweier Glühwürmchen aus einer dunklen Welt entkommen muss, mit dazu.

In Yomawari: Night Alone kommt ein kleines Mädchen nach dem Abendspaziergang mit ihrem Hund verstört nach Hause zurück, allerdings ohne ihren Hund. In derselben Nacht verschwindet auch die Schwester des kleinen Mädchens. Lediglich mit einem Rucksack und einer Taschenlampe bewaffnet macht sich das kleine Mädchen auf die beiden Vermissten zu suchen, aber die Dunkelheit hat die Stadt verändert.

Yomawari: Night Alone ist für Playstation Vita erschienen und kostet 39,99 Euro. Alternativ steht Yomawari: Night Alone für PC auf Steam als digitaler Download zur Verfügung.

Yomawari: Night Alone – Launch Day Trailer (PS Vita) (EU – English)