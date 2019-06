Yooka-Laylee and the Impossible Lair – Mit Trailer und ersten Infos von Playtonic Games angekündigt

Yooka und sein Kumpel Laylee kommen zurück mit ihrem neuen Abenteuer Yooka-Laylee and the Impossible Lair, wie Entwickler Playtonic Games angekündigt hat. Der Action- und Jump’n’Run-Mix soll noch 2019, konkreter Release: tba, für PC via Steam, Playstation 4, Switch und Xbox One erscheinen. Passend zur Vorstellung von Yooka-Laylee and the Impossible Lair gibt es auch einen ersten Trailer, den wir euch nachfolgend eingebunden haben.

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – Reveal Trailer

Queen Phoebee’s Royal Beettalion Guard gilt es in jedem Level zu retten und dabei auch die jeweiligen Herausforderungen, welche die Abschnitte mit sich bringen, zu meistern. Die werden es sich, wer den ersten Teil kennt, weiß wovon wir reden, durchaus in sich haben. Yooka und Laylee müssen zusammenarbeiten und ihre jeweiligen Fähigkeiten kombinieren, um die gestellten Aufgaben meistern zu können. Playtonic Games verspricht für Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Lebendige 2D-Level voller Überraschungen und Geheimnissen;

Erkundbare 3D-Oberwelten gespickt mit Puzzeln und Herausforderungen;

Vielseitige Moves für Yooka und Laylee, die erst zusammen richtig mächtig sind, um an Ende den mächtigen Impossible Lair besiegen zu können;

Außerdem mit Musik von David Wise und Grant Kirkhope.

Weitere Infos zu Yooka-Laylee and the Impossible Lair sollen während der E3 2019 (11.-14. Juni 2019) veröffentlicht werden.