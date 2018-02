Ys Origin – Xbox One-Release mit erstem Trailer und Infos angekündigt

Ys Origin ist der erste Teil der bekannten als auch erfolgreichen Ys-Reihe, der im Frühjahr 2018, konkreter Release: tba, auch für Xbox One-Konsolen erscheinen wird. Wie der Indie-Entwickler und Publisher Dotemu (Windjammers, Wonder Boy: The Dragon’s Trap) bekanntgegeben hat, werde man für diese Ys Origin-Umsetzung für Xbox One verantwortlich sein.

Ys Origin ist zeitlich 700 Jahre vor den Ereignissen in Ys I & YS II angesiedelt und das Land steht am Rande des Abgrunds. Dämonen fielen in Scharen in das Land ein und zwangen die Zwillingsgöttinnen, die das Land regierten, als auch die Untertanen von der Erdoberfläche zu flüchten und Schutz in den Wolken zu suchen. Aber die Dämonen gaben nicht auf und bleiben hartnäckig. Mit Hilfe eines massiven Turms nahmen sie die Verfolgung auf und die auf der Erde tobende Schlacht schickt sich an im Himmel fortgesetzt zu werden…

Ys Origin – Xbox One Announcement Teaser Trailer

In Ys Origin dürft ihr euch auf Action- als auch epische Bosskämpfe freuen und natürlich in die frühen Tage der Ys-Geschichte einsteigen. Erforscht die Umgebung, lüftet Geheimnisse und löst Rätsel, während ihr die Geschichte Stück für Stück entwirrt – und das alles mit dem Ziel so lange wie möglich im Teufelsturm zu bestehen.

Ys Origin erschien erstmals 2006 für PC, gültig für Japan, eine Englisch lokalisierte Fassung folgte erst 2012. Weiterhin wurde Ys Origin bereits im Februar 2017 für Playstation 4 und im Mai 2017 für PS Vita veröffentlicht.