Ys VIII: Lacrimosa of Dana – Erscheinungstermin für Nintendo Switch enthüllt

NIS America gab diese Woche bekannt, dass Ys VIII: Lacrimosa of DANA am 26. Juni 2018 in Nordamerika und am 29. Juni 2018 in Europa für Nintendo Switch erscheinen soll! Der PC-Release wurde bislang auf unbestimmte Zeit verschoben, da diverse technische Probleme dazwischen kamen, jedoch wurde nun eine grobe Linie gelegt. So soll der achte Teil der Reihe im April 2018, konkreter Release: tba, auch auf dem Computer, via Steam, spielbar sein. Weiter unten findet ihr den neusten Trailer.

In Ys VIII: Lacrimosa of DANA übernehmen wir erneut die Kontrolle vom Protagonisten Adol Christin, der schiffsbrüchig mit anderen Passagieren auf einer verfluchten Insel gestrandet wird. Dort macht er es sich zur Aufgabe die Überlebenden ausfindig zu machen, damit sie gemeinsam von der Insel entkommen können. Doch die listigen Monster und Kreaturen erschweren einem dieses Unterfangen, wodurch die Schiffsbrüchigen eine Basis aufbauen, die mit jedem neuen gefundenen Passagier wächst und der Plan ausgereift wird, wie sie entkommen könnten. Schon bald beginnt Adol von einem Mädchen mit blauen Haaren zu träumen, das in einer unbekannten Welt lebt. Mit jedem Traum erfährt er mehr über das Mädchen Dana und beginnt langsam ihr Geheimnis sowie das der Insel zu lüften.

Neben der spannenden Geschichte findet ihr auch ein actiongeladenes Kampfsystem in Ys VIII: Lacrimosa of Dana, bei dem sich Adol nicht alleine gegen die Monster behaupten muss, sondern zwei ebenfalls gestrandete Freunde mitnehmen kann. Während der rasanten Kämpfe können die Charaktere on-the-fly untereinander gewechselt werden, wodurch ihr euch auch mal aus dem unmittelbaren Kampfgeschehen entfernen und dem Feind aus der Distanz zusetzen könnt.

Nihon Falcom feiert dieses Jahr bereits das 31-jährige Jubiläum von ihrem beliebten Action-Rollenspiel Franchise Ys und zeitgleich wird es auch das erste Mal sein, dass ein Ys-Titel auf Nintendo Switch erscheinen wird. Diese Version wird zudem auch alle zusätzlichen Inhalte beinhalten, die bereits für PlayStation 4 und PS Vita erschienen sind.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA – The Maiden Dana Trailer