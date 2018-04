Ys VIII: Lacrimosa of Dana – Protagonist Adol Christin bekommt einen Charakter-Trailer

Entwickler Nihon Falcom und Publisher NIS America haben diese Woche einen Charakter-Trailer zu dem Protagonisten aus Ys VIII: Lacrimosa of DANA veröffentlicht. Das Video findet ihr im Anschluss und soll euch einen Eindruck von ihm vermitteln!

Bei dem Protagonisten handelt es sich um Adol Christin, der bereits in den vergangenen Ablegern von Ys der Held war. Dadurch stellt er sich sehr gerne als Abenteurer vor, der weder die Gefahren scheut, noch Angst empfindet sein Schwert gegen Ungeheuer zu erheben. In Ys VIII: Lacrimosa of DANA wird Adol schiffsbrüchig mit anderen Passagieren auf einer verfluchten Insel gestrandet. Dort macht er es sich zur Aufgabe die Überlebenden ausfindig zu machen, damit sie gemeinsam von der Insel entkommen können.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA ist seit dem 15. September 2017 für Play Station 4 und Play Station Vita und den 16. April 2018 für PC bei uns erhältlich und soll zudem am 26. Juni 2018 in Nordamerika und am 29. Juni 2018 in Europa für Nintendo Switch erscheinen.

Ys VIII: Lacrimosa of DANA – Charakter-Trailer zu Adol Christin