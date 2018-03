Zanki Zero: Last Beginning – Neues Survival-Rollenspiel von den DanganRonpa-Machern

Während der Game Developers Conference 2018 hat Spike Chunsoft bekanntgegeben, dass ihr nächstes Survival-Rollenspiel, Zanki Zero: Last Beginning, im Westen für PC und PlayStation 4 veröffentlicht werden soll. Zudem ist auch Lancarse an der Entwicklung des Titels beteiligt, die bereits das Strategie-Rollenspiel Lost Dimension entwickelt haben. Bislang ist noch kein Release-Termin für Zanki Zero: Last Beginning bekannt.

Gott hat die Welt in sieben Tagen erschaffen. Die Menschheit brauchte nur einen Tag, um sie zu zerstören. Das Leben, wie es einst war, wurde zerstört und sank in den tiefen weiten Ozean. Die Gründe dafür sind bislang nicht bekannt und auch nicht weshalb der Untergang so abrupt begann und eines Tages scheinbar einfach angehalten hat. Die Ruinen versinken eine nach der anderen, direkt vor den Augen der Protagonisten, die auf der verbliebenen Insel wohnen. Die letzten Überlebenden der Menschheit sind acht Klone. Mit Ausnahme von Sachika verkörpert jeder Charakter eine Sünde. Nachfolgend stellen wir euch die Charaktere vor:

Haruto Higurashi – Der Redakteur der Faulheit. Er ist ein ehrlicher Mensch, der Dinge so nimmt wie sie sind. Sehr ernst und unflexibel in dem was er tut, möchte er trotzdem die Menschen mit seinen ehrlichen Artikel beschützen.

– Der Redakteur der Faulheit. Er ist ein ehrlicher Mensch, der Dinge so nimmt wie sie sind. Sehr ernst und unflexibel in dem was er tut, möchte er trotzdem die Menschen mit seinen ehrlichen Artikel beschützen. Ryou Mihanashi – Der Künstler der Eifersucht. Er ist ein sehr fröhlicher und Kontaktfreudiger Mensch. Auch wenn er auf dem ersten Blick den typischen Draufgänger mimt, möchte er trotzdem von allen gemocht werden.

– Der Künstler der Eifersucht. Er ist ein sehr fröhlicher und Kontaktfreudiger Mensch. Auch wenn er auf dem ersten Blick den typischen Draufgänger mimt, möchte er trotzdem von allen gemocht werden. Zen Kubota – Der Farmer der Wut. Ein Farmer, der in den Bergen arbeitet und wahrscheinlich mehr über das Überleben weiß als die meisten. Obwohl er so charmant wirkt, ist er doch ein sehr zynischer Typ Mensch und veralbert andere oft und gerne.

– Der Farmer der Wut. Ein Farmer, der in den Bergen arbeitet und wahrscheinlich mehr über das Überleben weiß als die meisten. Obwohl er so charmant wirkt, ist er doch ein sehr zynischer Typ Mensch und veralbert andere oft und gerne. Mamoru Ichiyo – Der Doktor der Gier. Ein muskulöser Doktor, der ein wahrer Gentleman sein kann, intellektuell und ruhig ist. Er hat die Angewohnheit zu allem und jeden “Love” zu sagen.

– Der Doktor der Gier. Ein muskulöser Doktor, der ein wahrer Gentleman sein kann, intellektuell und ruhig ist. Er hat die Angewohnheit zu allem und jeden “Love” zu sagen. Rinko Susukino – Die Floristin der Lust. Sie ist eine hart arbeitende Floristin mit dem Herzen am rechten Fleck, kann jedoch ab und zu Gedankenverloren und unachtsam wirken.

– Die Floristin der Lust. Sie ist eine hart arbeitende Floristin mit dem Herzen am rechten Fleck, kann jedoch ab und zu Gedankenverloren und unachtsam wirken. Yuma Mashiro – Die Dame der Völlerei. Sie ist die einzige Tochter einer großen Firma und dadurch sehr reich. Mit ihrer überheblichen und kalten Art kein gern gesehener Gast.

– Die Dame der Völlerei. Sie ist die einzige Tochter einer großen Firma und dadurch sehr reich. Mit ihrer überheblichen und kalten Art kein gern gesehener Gast. Minamo Setiouchi – Die Polizistin des Stolzes. Eine fröhliche, offenherzige junge Frau. Sie hat einen starken Gerechtigkeitssinn und kann ab und zu sehr aufdringlich sein.

– Die Polizistin des Stolzes. Eine fröhliche, offenherzige junge Frau. Sie hat einen starken Gerechtigkeitssinn und kann ab und zu sehr aufdringlich sein. Sachika Hirasaka – Das Mädchen der ursprünglichen Sünde. Ein naives Mädchen, das nur so vor Energie strotzt und obendrein noch wissbegierig ist. Durch ihre kindliche und unschuldige Art und Weise wirkt sie jünger als sie eigentlich ist.

Die Charaktere werden in einer Zeitspanne von 13 Tagen altern und sterben. Doch mit einem speziellen Verfahren sei es möglich den verstorbenen Klon wieder neu zu erwecken. Fallen die Lebenspunkte einer Spielfigur auf null, wird sie sterben. Können die überlebenden Mitglieder der Gruppe nicht die notwendige Prozedur ausführen, ist es nicht mehr möglich, den Charakter wiederzubeleben. Das Programm, das euch wiederbeleben kann, steht in einer alten Garage auf der Insel, die von den Protagonisten behaust wird – ein alter Fernseher, der nur einen Sender ausstrahlt, namens “Extend TV”. Dieses Programm soll auch die Charaktere durch ihren Alltag begleiten und beliefert sie mit Aufträgen, die erfüllt werden möchten. Die Verliese in Zanki Zero: Last Beginning setzten sich aus diversen Ruinen zusammen, die in Echzeit erkundet werden und von Monstern befallen sind. Mit dem actionorientierten Kampfsystem könnt ihr die Kreaturen besiegen und diverse Gegenstände einsammeln und neue Fähigkeiten erwerben. Diese werden auf den nächsten Klon mit übertragen, wenn die 13-tägige Frist abgelaufen ist.

Zanki Zero: Last Beginning soll von englischen Bildschirmtexten begleitet werden und die Vertonung gibt es in englisch als auch japanisch. Nachfolgend könnt ihr euch noch den Ankündigungs-Trailer von der GDC 2018 anschauen.

Zanki Zero: Last Beginning Annkündigungs-Trailer