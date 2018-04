Zanki Zero: The Last Beginning – Neuer Charakter-Trailer veröffentlicht

Spike Chunsoft hat einen Charakter-Trailer zu ihrem kommenden Dungeon-Rollenspiel Zanki Zero: The Last Beginning veröffentlicht und gewährt uns dadurch einen weiteren Einblick in das Spiel. Neben dem Charakter-Trailer, den wir am Ende für euch eingebunden haben, wurde auch die offizielle Webseite zu Zanki Zero: The Last Beginning mit neuen Screenshots aktualisiert.

In Zanki Zero: The Last Beginning werdet ihr mit den acht Protagonisten die postapokalyptische Welt erkunden und diverse Ruinen und Kerker auf der letzten verbliebenen Insel in Echtzeit untersuchen können, die zudem auch von heimtückischen Monstern befallen sind. Mit dem actionorientierten Kampfsystem könnt ihr die Kreaturen besiegen und diverse Gegenstände einsammeln und neue Fähigkeiten erwerben. Diese werden auf den nächsten Klon mit übertragen, wenn die 13-tägige Frist abgelaufen ist. Die Charaktere werden in einer Zeitspanne von 13 Tagen altern und sterben. Doch mit einem speziellen Verfahren sei es möglich den verstorbenen Klon wieder neu zu erwecken. Fallen die Lebenspunkte einer Spielfigur auf null, wird sie sterben. Können die überlebenden Mitglieder der Gruppe nicht die notwendige Prozedur ausführen, ist es nicht mehr möglich, den Charakter wiederzubeleben. Wenn ihr weitere Informationen zu den Charakteren haben wollt, dann schaut hier vorbei.

Zanki Zero: The Last Beginning soll im Westen für PC und Playstation 4 veröffentlicht werden, jedoch steht noch kein Termin fest. In Japan hingegen feiert das Survival-Rollenspiel schon am 5. Juli 2018 die Veröffentlichung für Playstation 4 und Playstation Vita.

Zanki Zero: The Last Beginning – Charakter-Trailer