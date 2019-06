Zombie Army 4: Dead War – Ankündigung via Amazon-Leak? (Gerücht)

Zombie Army 4: Dead War scheint offenbar der nächste Ableger der Zombie Army-Shooter-Reihe zu sein, den Rebellion in der Pipeline hat und demnächst, vermutlich kommende Woche während der E3 2019, offiziell vorstellen wird. Für den Moment jedoch ist Rebellion Amazon Spanien zuvor gekommen, die einen entsprechenden Produkteintrag online geschaltet, inzwischen jedoch wieder offline genommen haben.

Zombie Army 4: Dead War soll demnach für Playstation 4- und Xbox One-Konsolen laut Amazon im kommenden Jahr 2020 erscheinen und euch spielerisch ins Jahr 1946 versetzen. Zerrissen vom schändlichen „Plan Z“ liegt Europa in Trümmern. So tapfer eine Gruppe aus Helden auch war, die es geschafft haben den Führer in die Hölle zu schicken, Hitlers Horden aber geben nicht klein bei und denken gar nicht daran aufzugeben.

Wahlweise sollt ihr euch alleine oder mit Freunden den untoten Nazis entgegenstellen können. Die Kampagne sei ausgelegt auf bis zu vier Spieler und um der Teufelsbrut Herr zu werden sollen epische Waffen, Fähigkeiten und Upgrades zur Verfügung stehen als auch erspielt werden können.

Wieder mit von der Partie soll die Röntgenkamera sei, die zerstörte Organe im Detail zeigt. Außerdem ist der größte Hordemodus, der jemals realisiert wurde, geplant. Weiterhin ist neben der Zombie Army 4: Dead War Standard Edition auch eine Collector’s Edition geplant.

Rebellion hat sich bisher nicht zu den Gerüchten bzw. Meldungen bezüglich Zombie Army 4: Dead War geäußert. Vermutet wird, dass Zombie Army 4: Dead War der dritte „große unangekündigte neue Titel“ ist, den Rebellion kürzlich auf Twitter genannt hat, der neben Evil Genius 2 und Sniper Elite V2 während der E3 2019 präsentiert werden soll.