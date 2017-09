Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS – Ankündigung mit Trailer und Screenshots

Konami hat während der diesjährigen Tokyo Game Show ein 4K/VR-Remaster von Zone of the Enders: The 2nd Runner angekündigt.

Zone of the Enders: The 2nd Runner erschien erstmals im Jahre 2002 für Playstation 2 und wurde bereits 2012 als HD-Auflage für Playstation 3 veröffentlicht.

In Zone of the Enders: The 2nd Runner – MARS übernimmt der Spieler die Rolle des Jehuty Orbital Frame, einem mächtigen Mech, welcher die letzte Rettung darstellt, um die BAHRAM Militär Organisation zu besiegen.

Auf Basis der 2012er Auflage wurde Zone of the Enders: The 2nd Runner erneut einer Überarbeitung unterzogen und soll als Zone of the Enders: The 2nd Runner – MARS für PC, Playstation 4 und Playstation VR erscheinen. Als Besonderheiten von Zone of the Enders: The 2nd Runner – MARS werden die native 4K-Auflösung und die Anpassung an VR-Geräte genannt. Dabei sollen alle akustischen als auch visuellen Elemente überarbeitet worden sein.

Zone of the Enders: The 2nd Runner – MARS soll im Frühjahr 2018, genauer Termin: tba. für PC (Steam), Playstation 4 und Playstation VR erscheinen.

Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS – Debut Trailer (Short version)

Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS – Debut Trailer (Full version)