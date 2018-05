Zone of the Enders – Remaster des ersten Teils möglich, aber an Bedingungen geknüpft

Zone of the Enders, das Erstlingswerk und der Vorgänger zu dem jüngst angekündigten Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS, könnte ebenfalls eine Wiederauferstehung als Remaster erleben. Entsprechend hat sich Projektmanager Takeshi Kondo von CyGames gegenüber der japanischen Famitsu (Print-Ausgabe) geäußert.

Allerdings sei das mögliche Zone of the Enders Remaster an eine Bedingung geknüpft und diese besage laut Kondo, dass sich das Revival von Zone of the Enders 2, welches als Zone of the Enders 2: The 2nd Runner: MARS bzw. Anubis Zone of the Enders: MARS, wie es in Japan heißt, erfolgreich schlägt.

Der Erstling Zone of the Enders wurde seinerzeit von Mastermind Hideo Kojima und Konami kreiert. Der Release des Mech-Shooters erfolgte 2001 für Playstation 2, 2012 folgte eine weitere Veröffentlichung, da Zone of the Enders als HD Collection für verschiedene Systeme, darunter Playstation 3, PS4 und Xbox 360, angeboten wurde.

Das Remaster von Zone of the Enders: The 2nd Runner soll am 4. September in Nordamerika bzw. am 6. September 2018 in Europa und Japan für PC und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Zudem ist eine 4K-VR-Demo im PlayStation Store geplant, die vor Release des Hauptspiels an den Start gehen soll.