Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS – Release für Anfang September 2018 geplant

Konami hat den Veröffentlichungstermin für Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS offiziell enthüllt. So soll das Remaster von Zone of the Enders: The 2nd Runner am 4. September in Nordamerika bzw. am 6. September 2018 in Europa und Japan für PC und PlayStation 4 veröffentlicht werden. Noch vor der Veröffentlichung soll eine 4K-VR-Demo im PlayStation Store an den Start gehen.

Wenn ihr euch das Spiel für PlayStation 4 vorbestellt, erhaltet ihr ein exklusives “Welcome to MARS”-Theme sowie einige “Zone of the Enders”-Avatare zusätzlich dazu. Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS soll vor allem durch die verbesserte Grafik, die native 4K-Auflösung, dem neuen Sounddesign mit Surround-Audio und der Unterstützung von PlayStation VR glänzen.

Folgende Neuerungen und Features sollen euch in Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS erwarten:

Optionale “Pro Mode” Controller-Einstellung – Dadurch könnt ihr schneller eure Zweitwaffe in den hitzigen Gefechten auswählen.

Schwierigkeitsgrad “Sehr Einfach” – Interessant für diejenigen unter euch, die hauptsächlich die Geschichte des Spiels verfolgen wollen oder einen leichteren Einstieg in den VR-Modus suchen.

Unterschiedliche Trainingsmodule und eine Mini-Map.

VR-Inhalte – Der 3D Hangar gewährt euch Einblick in die gesamte Spielwelt, 3D Model Viewer ermöglicht euch das Betrachten von 3D-Modellen mit einem 360°-Blickwinkel und mit dem Cinematic-Theater könnt ihr, nachdem das Spiel erfolgreich abgeschlossen wurde, alle Zwischensequenzen erneut anschauen.

Nachfolgend findet ihr einen neuen Trailer zu Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS und frisch veröffentlichte Screenshots.

Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS - Einführungs-Trailer