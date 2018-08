Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS – Zweite Demo für das Remaster ab sofort verfügbar

Ab sofort könnt ihr die zweite Demo zu Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS, für eure PS4 im PlayStation Store herunterladen und anspielen. In Kürze soll die Demo auch der Steam-Bibliothek hinzugefügt werden.

Die Demo trägt den Namen “Orange Case” und lässt euch neue und spannende Gameplay-Passagen erleben, die über die Inhalte der vorherigen Demo hinausgehen. Die “Orange Case”-Demo lässt euch im Cockpit von Jehuty Roboter-Action in 4K und Third-Person-VR erleben. Doch mit der zweiten Demo zu Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS wird die erste Demo ersetzt, wodurch ihr diese dann nicht mehr spielen könnt!

Zone of the Enders: The 2nd Runner: MARS soll am 4. September in Nordamerika bzw. am 6. September 2018 in Europa und Japan für PC und PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Welche Veränderungen die Remaster-Version enthält, könnt ihr hier nachlesen.